Geen onderzoek door mediacommissariaat naar Kaag-documentaire

Het komt niet vaak voor dat de toezichthouder met een verklaring komt en vervolgens niet overgaat tot onderzoek. Wel constateert het Commissariaat dat de ophef die is ontstaan rond de documentaire niet op zichzelf staat. Daarom komt er dit najaar wel een breder onderzoek naar de onafhankelijkheid van nieuwsredacties.

In 2015 voerde het Commissariaat al een soortgelijk onderzoek uit. Een van de aanbevelingen destijds was transparant te zijn over de manier waarop een journalistiek product tot stand komt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om afspraken die tussen interviewer en geïnterviewde worden gemaakt.

De documentaire over Kaag kwam eind juni in opspraak toen website GeenStijl een artikel publiceerde op basis van stukken die via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn verkregen. Daaruit ontstond het beeld dat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken toch invloed hebben uitgeoefend op de documentaire. De VPRO plaatste zelf al een verklaring bij het videoportret van Kaag: „Journalisten werkzaam voor de VPRO zijn geen verlengstuk van de politiek, maar nemen waar en doen daar op hun eigen wijze verslag van.”