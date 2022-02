Vlinderopvang Texas gesloten na intimidatie Trump-volgelingen: ’Ze helpen migranten de grens over’

Het National Butterfly Center in de staat Texas klaagde de regering van Trump aan in 2017. Het centrum wilde voorkomen dat de toenmalige president zijn grensmuur op het terrein van het centrum zou bouwen. Dat zou de leefomgeving van de vlinders schaden. Complotdenkers beschuldigen de opvang sindsdien van betrokkenheid bij mensensmokkel en zelfs het faciliteren van kindermisbruik.

Directeur Marianna Wright van het vlindercentrum bij de muur langs de grens in Texas, archieffoto. Ⓒ AP

Amerikanen die de verhalen geloven, verspreiden onder meer foto’s waarop migrantenbootjes bij het centrum zichtbaar zouden zijn. Ook hebben activisten het oord opgezocht en zichzelf daar gefilmd. De directie van het National Butterfly Center vreest dat mensen kunnen besluiten om het recht in eigen hand te nemen. Twee complotdenkers zouden al op het terrein medewerkers lastig hebben gevallen en een telefoon hebben geprobeerd te stelen.

Het centrum was al even dicht van 28 tot en met 30 januari. Ook dat had te maken met zorgen over de veiligheid. Die hielden verband met Trump-aanhangers die een evenement hielden in een nabijgelegen plaats.

Het oord hoopt snel weer open te kunnen, maar wacht tot het volgens de autoriteiten weer veilig is. Op het terrein leven tweehonderd vlindersoorten, maar ook andere dieren zoals schildpadden en gordeldieren. Het centrum trekt jaarlijks ruim dertigduizend bezoekers.

QAnon-aanhangers, naar de mysterieuze internetpersonage ’Q’, geloven in wel meer bizarre theorieën. Onder de bestormers van het Capitool in Washington vorig jaar waren ook Q-sympathisanten. Toen was het verhaal dat niet Joe Biden, maar Donald Trump de verkiezingen gewonnen had. Ook gaan binnen de groepering online veel verhalen rond over vermeend kindermisbruik en satanisme door de heersende ’elite’.