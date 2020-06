Cabaretiers en comedians zien met lede ogen aan dat satirische programma’s als Little Britain en Fawlty Towers onder vuur liggen omdat ze racistisch zouden zijn. „Humor is juist nu broodnodig. Het is de smeerolie van de maatschappij. Het kan helpen om vastgelopen discussies open te breken en te relativeren”, zegt de blinde cabaretier Vincent Bijlo.