Merkel ontvangt Deense premier zittend na trilaanval

De Deense premier Mette Frederiksen zat naast Merkel tijdens de ceremonie op de warme dag in Berlijn. Ⓒ AFP

BERLIJN - De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft donderdag zittend deelgenomen aan een ceremonie om de premier van Denemarken te verwelkomen. Dat gebeurde een dag nadat ze zichtbaar had gebeefd toen ze staand de premier van Finland ontving. Het was haar derde aanval van trillingen in drie weken.