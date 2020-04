Zweden zwaarder getroffen dan buurlanden, beperkingen voor horeca

Zweden heeft tijdens de coronacrisis gekozen voor een minder streng beleid dan veel andere Europese landen. Veel scholen en bedrijven konden open blijven. Het sterftecijfer in Zweden ligt hoger dan in omliggende landen.

Zweedse ondernemingen krijgen overigens wel te maken met een aantal beperkingen. Zo moet er in restaurants voldoende ruimte zijn tussen tafels. Meerdere horecazaken in Stockholm zijn op last van de overheid gesloten omdat het er te druk was.