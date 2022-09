Premium Het beste van De Telegraaf

Dieren waren haar lust en haar leven Zag je Elizabeth, dan zag je haar dieren: hond mocht zelfs mee op huwelijksreis

April 2010: de koningin aait een corgi genaamd Spencer tijdens een bezoek aan Wales. Ⓒ Getty Images

Ze stak het niet onder stoelen of banken: Queen Elizabeth was gek op dieren. Haar hele leven had hare majesteit meerdere honden: vooral corgi’s en dorgi’s waren favoriet. Ook was de Britse monarch net als onze eigen Beatrix een fervent liefhebster van paarden en de paardensport.