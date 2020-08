’Hezbollah doet ook zaken met Nederlandse criminelen’

Aanhangers van Hezbollah zwaaien met vlaggen van de terreurbeweging tijdens een manifestatie in de Libanese stad Marjayoun. Ⓒ REUTERS

BEIROET - Het geplaagde Libanon wordt in een wurggreep gehouden door ’s werelds best bewapende terreurbeweging, Hezbollah, die bovendien vuistdiep in de internationale drugshandel zit. Zij doet ook zaken met Nederlandse criminelen.