Inwoner ’t Gooi wint Lotto jackpot van 5,7 miljoen euro

De hoofdprijs viel op een lot van een abonneespeler uit Gooise Meren. Die had de zes winnende getallen 7, 13, 23, 29, 31 en 41 goed voorspeld. De winnaar wordt uitgenodigd op het kantoor van Nederlandse Loterij in Rijswijk, waar Lotto onderdeel van is. Hij of zij ontvangt ‘Eerste hulp bij geluk’, advies en begeleiding na het winnen van het enorme geldbedrag.

Bruto geldprijs

De Lotto Jackpot van 5,7 miljoen euro is een bruto geldprijs. Dit betekent dat de winnaar over dit bedrag nog 29 procent kansspelbelasting moet betalen.

In 2021 heeft Nederlandse Loterij 2.467 miljoen euro aan prijzengeld uitgekeerd aan spelers (inclusief kansspelbelasting). Jaarlijks geeft Nederlandse Loterij vrijwel haar gehele opbrengst aan de Nederlandse sport via NOC*NSF, aan 18 goede doelen op het gebied van gezondheid, beweging en welzijn en aan de Nederlandse samenleving via het ministerie van Financiën. In 2021 ging het om een bedrag van 188 miljoen euro.