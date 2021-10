Dronken man helpt urenlang bij grootschalige zoekactie naar zichzelf

Daarover bericht Daily Mail. De 50-jarige Beyhan Mutlu, uit de Turkse stad Inegol in de noordwestelijke provincie Bursa, was iets gaan drinken met vrienden toen hij in een bos verdween. Nadat zijn vrouw al uren geen contact meer met hem kon krijgen, besloot ze de politie te waarschuwen. Die organiseerde een zoekactie.

Toen de groep door het bos trok, kwamen ze een dronken Mutlu tegen. Die nam enthousiast deel aan de zoekactie, zich niet realiserend dat hij de persoon was die gezocht werd. Pas toen een van de reddingswerkers uren later zijn naam riep, antwoordde hij met „ik ben hier”, en kwam men tot de ontdekking dat de vermiste persoon al lang gevonden was.

Tijdens het afleggen van een verklaring aan de politie bleek de man vooral bezorgd om gezeur thuis. „Straf me niet hard, meneer de agent”, zou Mutlu gezegd hebben. „Anders zal mijn vader me vermoorden.” De reddingswerkers gaven de man vervolgens een lift naar huis. Het is niet bekend of hij thuis nog in de problemen kwam.