Feyenoorders pareren Berghuis-vragen

Ajax en Feyenoord steggelen momenteel over de transfersom van Berghuis, die zelf actief op het EK is met het Nederlands elftal en zich nog in stilzwijgen hult over zijn toekomst. Feyenoord wil 8 miljoen euro voor zijn sterspeler, terwijl Ajax meent dat de afkoopsom 4 miljoen bedraagt.

De mogelijke, gevoelige transfer naar de aartsrivaal is momenteel het gespreksonderwerp van de dag bij de Ajax- én Feyenoord-fans. Na afloop van het oefenduel met AA Gent op Varkenoord stuurde de media-afdeling van Feyenoord twee spelers naar voren om vragen te beantwoorden. Uiteraard waren Fer en Malacia al voorbereid op wat er ging komen.

„Steven heeft er nog niks over gezegd, dus wat moet ik er over zeggen?”, vroeg Malacia zich af. „Ik heb er geen invloed op, dus ik heb er niks over te zeggen.”

„Ik weet er niks van, dus ik richt mij op het voetbal”, vermijdt ook Fer de gevoelige kwestie. Heeft het tweetal inmiddels wel contact gehad met Berghuis? Malacia: „Ik heb Steven voor het laatst gesproken toen hij mij feliciteerde met mijn nieuwe contract.”

Of Malacia zelf een transfer naar Ajax zou overwegen als hij ooit de kans krijgt? Lachend: „Nee. Maar ik ben een jongen van Rotterdam-Zuid. Dat gaat niet.”

