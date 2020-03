Maatregelen Amsterdam: gratis parkeren zorgpersoneel

Nu de horeca gesloten is en hoteliers de bezoekersstromen tot volledige stilstand zien komen, ervaren veel ondernemers grote financiële problemen. Donderdagochtend pleiten diverse Amsterdamse ondernemers in De Telegraaf ook voor een lokaal noodpakket. Daaraan lijkt nu gehoor te zijn gegeven.

„Het college wil ervoor zorgen dat cruciaal zorgpersoneel zonder problemen in de stad kan werken”, schrijft het stadsbestuur. „Door mogelijk besmettingsgevaar in het openbaar vervoer en het afschalen ervan zijn de opties voor zorgpersoneel beperkt. Het college heeft daarom besloten aan medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsen en GGD een gratis parkeervergunning te verstrekken.” Daarmee kan in de hele stad worden geparkeerd, evenals in gemeentelijke parkeergarages en garages waarmee de gemeente een huurcontract heeft.

Zzp’ ers

Sinds 12 maart hebben al 3154 zelfstandigen bij de gemeente Amsterdam aangeklopt voor financiële hulp. Dat zijn meer aanvragen dan normaal gesproken in een heel jaar. Amsterdam versoepelt dan ook een aantal regels. Zo kunnen ondernemers voor gemeentelijke belastingen uitstel tot betaling aanvragen voor een periode van drie maanden en wordt er niet overgegaan tot dwanginvordering. Ook wordt er in 2020 geen reclamebelasting geheven. Daarnaast is besloten dat de precariobelasting voor terrassen tot 1 juli 2020 niet geheven wordt, omdat de deuren van horeca immers gesloten zijn.

Wel wordt de toeristenbelasting vooralsnog geheven. „Anders dan bij reclame- en precariobelasting, is de toeristenbelasting geen directe last voor ondernemers, maar wordt de toeristenbelasting in rekening gebracht bij bezoekers en vervolgens door de ondernemer afgedragen”, schrijft het college. Om geldproblemen bij ondernemers uit de overnachtingsbranche te voorkomen, gaat de gemeente wel coulant om met elk verzoek tot vermindering van de voorlopige aanslag toeristenbelasting. De invordering wordt ook opgeschort. Dat betekent dat ondernemers later dit jaar de geïncasseerde toeristenbelasting kunnen afdragen. Ook kunnen zij uitstel tot betaling aanvragen.

Betalingsproblemen

Amsterdam heeft zowel burgers als ondernemers al een aanslag van OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing gestuurd. „Burgers die tegen betalingsproblemen aanlopen kunnen gespreid betalen of een betalingsregeling treffen. Voor ondernemers geldt dat ze eveneens gespreid kunnen betalen door middel van automatische incasso en daarnaast uitstel van betaling kunnen aanvragen.” Het maatregelenpakket kost de gemeente Amsterdam zo’n 12 miljoen euro.