Uitslag stelling: ’Wakend oog moet bij wet’

Als consument steekt driekwart de hand in eigen boezem. Bijna alle stemmers (90%) prikken hun vork weleens in een stuk vlees: „Als mensen geen of minder vlees eten, hoeven er ook minder dieren geslacht te worden. Maar iedereen moet zo nodig barbecueën”, zegt een van hen.

Slachthuizen krijgen cameratoezicht om dierenleed te voorkomen, heeft staatssecretaris Van Dam afgesproken met de brancheorganisaties. De maatregel wordt genomen nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights beelden de wereld over stuurde van een slachthuis in het Belgische Tielt. Varkens werden daar op gruwelijke wijze de dood ingestuurd.

Volgens een ruime meerderheid (68%) van de respondenten hebben we daarmee slechts het topje van de ijsberg gezien in België en Nederland. Cameratoezicht kan horrortaferelen verminderen of zelfs uitroeien, meent iets meer dan de helft van de lezers. Alleen zijn er maar weinig mensen te spreken over de manier waarop de staatssecretaris dat nu geregeld heeft. Niet elk slachthuis is aangesloten bij een brancheorganisatie waardoor een beperkt deel (nog) geen camera’s plaatst. Halfslachtig, vindt maar liefst 85%. Enkelen vinden de maatregel ’symboolpolitiek: „Zwaar overtrokken en disproportioneel”, foetert iemand. „Overal zijn misstanden en daar hangen ook geen camera’s. Zodra het om dieren gaat werkt direct de zieligheidsindustrie.”

Zonder cameratoezicht is er altijd nog de de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die inspecties uitvoert in de slachthuizen, maar driekwart gelooft niet dat dit voldoende is. Hoewel de meesten denken dat de toezichthouder niet genoeg capaciteit heeft om beelden uit slachthuizen te bekijken, moeten er toch camera’s komen. „Ik kom veel in Singapore waar overal camera’s staan. Het is er extreem veilig want het heeft een preventieve werking”, vertegenwoordigt iemand de mening van 95% die mede om deze reden denkt dat cameratoezicht wantoestanden vermindert.

Een derde denkt dat hiermee de privacy van slachthuismedewerkers in het geding is, maar dat zou tegelijkertijd veel lezers een worst wezen. „Iemand die niks te verbergen heeft, maakt het niks uit of hij gefilmd wordt”, luidt een van de vele reacties in deze trant. Slechts enkelen vinden dat werknemers al veel te veel in de gaten worden houden en dat het cameratoezicht ’te veel big brother’ is.

Maar ’big brother’ moet juist en beetje opschieten. De leefomstandigheden van dieren hebben de laatste jaren veel aandacht gekregen, maar de manier waarop ze aan hun einde komen is onderbelicht gebleven, vindt bijna driekwart. „Ik ben een jaartje ouder enkwam vroeger bij boeren over de vloer. Zij deden hun best maar zodra het vee werd verkocht, begon de ellende”, vertelt iemand. „Het cameratoezicht komt veel te laat”, zegt een ander. „We moeten respect hebben voor dieren, ook tijdens hun laatste rit!” Veel lezers houden al rekening met dieren. Een van hen: „Wij kopen vlees bij een boer die zelf slacht. Als die stopt, eten wij geen vlees meer.”