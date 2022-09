Efteling vanaf 14 november grotendeels rookvrij

Verspreid over het park komen er tien rookzones waar mensen nog wel hun sigaret, e-sigaret of vape mogen roken. De zones staan aangegeven op de plattegrond van het park en in de Efteling-app. Het rookverbod geldt ook voor de vakantieparken en hotels van het pretpark, waarbij terrassen bij de vakantiewoningen wel zijn uitgezonderd.

Met de aanpassing van het rookbeleid hoopt het park dat roken minder zichtbaar is voor de jonge bezoekers. "De rookzones worden uit het zicht van andere bezoekers en dus kinderen geplaatst. Hiermee dragen we bij aan een Rookvrije Generatie", aldus Fons Jurgens, algemeen directeur Efteling.

Rookvrije Generatie is een initiatief van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (Hartstichting, KWF en Longfonds), die willen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. Carla van Gils, voorzitter van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, laat weten blij te zijn met de stap van de Efteling. "Als groot attractiepark heeft de Efteling een voorbeeldfunctie, dus we hopen dat dit snel navolging krijgt. Elke plek waar veel kinderen komen hoort namelijk rookvrij te zijn."