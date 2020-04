Trump dreigt WHO te korten

„Ze hadden kritiek op mijn inreisverbod voor China, maar ze hadden het mis. Ze hadden het mis over heel veel dingen”, aldus de president. Volgens hem had de WHO eerder informatie, maar heeft de Wereldgezondheidsorganisatie „verkeerd gereageerd.” „Ze liepen achter de feiten aan en ze hadden het eerder moeten weten”, vindt Trump. Hij dreigt dat Amerika de steun van ruim 50 miljoen dollar intrekt. „Ik zeg niet dat ik het ga doen, maar we kijken ernaar.”

De president ontkende tijdens de persconferentie dat hij een waarschuwing over het virus, die eind januari werd verstuurd door zijn topadviseur Peter Navarro, had gezien. Toen zei Trump nog dat hij zich „geen zorgen maakte en alles onder controle was.” De WHO had inmiddels al gewaarschuwd voor een pandemie.

Het laatste nieuws uit binnen- en buitenland in een dagelijkse podcast. Met vandaag: alles over de aangekondigde corona-app en de toestand van de besmette Britse premier Johnson. Luister de corona-update hier, hieronder of via je eigen podcast app.