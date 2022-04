Ziekteverzuim zorg ’hoger dan ooit’

In de praktijk betekent dit dat er elke dag circa 95.000 zorgmedewerkers gemist werden. Elles in ’t Hout, voorlichter van het Amsterdamse OLVG, geeft aan dat het ziekteverzuim „hoger dan ooit” is door de omicronvariant. Bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is het ziekteverzuim ook nog hoger dan voor de pandemie, aldus een woordvoerder.

De stijgingen gelden niet alleen voor ziekenhuizen, maar ook voor de andere zorgsectoren. De cijfers zorgden er, volgens In ’t Hout, bij het OLVG voor dat het personeel dat wel aan het werk was, onder hoge druk moest werken en er weinig tijd was om te herstellen. Bij het Maasstad Ziekenhuis kunnen ze de tekorten door ziekteverzuim nog goed oplossen en ook het passen en meten wordt steeds minder, vertelt de persvoorlichter.

Afname verzuimaantallen

In ’t Hout geeft wel aan dat ze de verzuimcijfers weer zien dalen sinds maart. Het ziekenhuis vreest op het moment ook niet voor een toename en hoopt dat het personeel, met de vakanties in zicht, weer een beetje op krachten zal komen.

Ook bij het Maasstad Ziekenhuis is er sprake van een afname in de verzuimaantallen. De verwachting is dat na de meivakantie alle operatiekamers weer open zijn.

Persvoorlichter Rianne Beukelman van het St. Antonius (regio Utrecht) zegt dat de het verzuimpercentage daar eveneens naar beneden gaat. Het ziekenhuis wringt zich in allerlei bochten: zo worden patiënten overgeplaatst naar andere afdelingen en doen ze een beroep op de flexibiliteit van medewerkers.