Vannacht vijf planeten op rij te zien

Rond vijf uur ’s ochtends zijn namelijk de planeten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus op een rij vanaf de aarde te zien. In een rechte lijn, voor het eerst sinds 2004.

Zeldzaam fenomeen

Het is zeldzaam dat deze planeten allevijf tegelijkertijd zichtbaar zijn, wat te maken heeft met de verschillende banen om de zon. Mercurius doet bijna 88 dagen om het rondje te voltooien en Venus 224,7 dagen, terwijl Mars er een aardjaar, 320 dagen en 18,2 uur over doet. De gasreuzen Jupiter en Saturnus doen er vanzelfsprekend nog langer over, want zij staan veel verder van de zon af. Jupiter maakt een rondje om de zon in 11,86 jaar en Saturnus doet dat in 29 en een half jaar.

Doordat de nachtelijke hemel ook vol met felle sterren zit, kan het lastig zijn om te planeten met het blote oog (of eventueel met verrekijker of telescoop) te herkennen. Vanaf half 5 kun je de planeten spotten als je naar het oosten/zuidoosten kijkt. Met een verrekijker zouden de ringen van Saturnus te zien moeten zijn, waarna je ook de gemakkelijker andere planten in een rij schuin linksonder van Saturnus kan ontdekken.

Nog wat meer tips: Venus is erg helder aan de hemel en Jupiter is zoals bekend zeer groot. De rode planeet Mars heeft vanzelfsprekend een rode gloed, daarentegen zal Mercurius moeilijker te herkennen zijn. De planeet is erg klein en hangt maar net boven de horizon. Een laatste tip: de Maan hangt precies tussen Venus en Mars in. Maar wees er vroeg bij, want voor je het weet komt de zon al weer op en heb je de planetenrij gemist.