Meer vrijheden voor gevaccineerden, twee klassenmaatschappij dreigt in Duitsland

Concreet gaat het om het bezoeken van winkels en de mogelijkheid tot recreatie en reizen. Nu nog moeten Duitsers daartoe een sneltest of PCR-test laten zien, maar voor geprikte en genezen personen valt die plicht dan binnenkort weg. Net als de omstreden avondklok, die afgelopen week werd ingevoerd in gebieden met te hoge besmettingen. Plus bijvoorbeeld de plicht tot quarantaine na een contact met een besmet persoon.

Basisrechten

De linkse minister van Justitie Christine Lambrecht breekt een lans voor de terugkeer van basisrechten voor geprikte personen. Haar departement bereidt met de regeringsfracties en de deelstaten voor, dat na een dik jaar lockdown eindelijk het normale leven voor een deel van tachtig miljoen Duitsers terugkeert: ,,Beperkingen zijn voor hen dan niet langer gerechtvaardigd”, aldus een woordvoerder.

De bondsregering gaf in Berlijn toe dat het gaat om een ’belangrijk, gevoelig en complex thema’. ,,We zijn nu nog in een tussenfase”, beschreef een regeringsfunctionaris. ,,Weliswaar zijn miljoenen mensen al geprikt, maar nog veel meer burgers zijn nog niet geprikt.” Het kabinet van Merkel weet dat mensen hunkeren naar hun normale leven en het onbeperkt ontvangen van mensen. ,,Dat zijn basisrechten, en het probleem bestaat erin dat we mensen niet mogen discrimineren.”

Versnippering

Daarom staat in de nieuwe verordening dat mensen hun rechten terugkrijgen, en dat het niet gaat om privileges. Wel blijven de afstandsregels en de plicht tot het dragen van mondkapjes bestaan. Verder dreigt er een grote versnippering. Deelstaten als Mecklenburg-Voorpommeren willen geprikte of genezen personen toestaan naar bouwmarkten en kappers te gaan, terwijl dit elders nog niet mag.