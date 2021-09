Vader slachtoffer over steekpartij Hoogkarspel: ’Het mes is dwars door z’n schedel gegaan’

De jongen reed rond half twaalf met een vriend op een fiets richting huis, toen zij op de Noordervoert werden aangesproken. Daarop ontstond plots geweld, waarbij een van de jongens een steekwapen heeft gebruikt.

De 15-jarige is hiervoor behandeld in het ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek. De hoop is onder meer dat leden van een groep meiden die op dat moment in de buurt waren, zich ook alsnog willen melden als getuige.

„Dit is echt enorm veel geweld, zonder aanleiding”, zegt de vader. „Het is te gek voor woorden dat je met een mes op zak naar een dorp gaat om daar herrie te trappen. Wat gaat er dan in je hoofd om?”

’Hoop dat de dader snel gepakt wordt’

De Drechterlandse burgemeester Michiel Pijl heeft het slachtoffer en zijn familie inmiddels gesproken „Ik ben al blij dat het weer wat beter met het slachtoffer gaat”, aldus Pijl „Het mag duidelijk zijn dat dit grote impact heeft op het slachtoffer, het gezin en de omgeving.”

Burgemeester Michiel Pijl: ,,ik hoop dat de dader snel wordt gepakt.” Ⓒ Mediahuis

„De politie zoekt deze ernstige zaak uit en is nog op zoek naar getuigen, dus wie iets gezien of gehoord heeft wordt dringend verzocht dit te melden bij de politie. Ik hoop dat de dader snel wordt gepakt.”