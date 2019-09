Luide roep om inleverpunt wapens in Amsterdam

Vandaag zal Reinier van Dantzig van coalitiepartij D66 het verzoek bij burgemeester Halsema neerleggen om zo spoedig mogelijk wapeninleverpunten te realiseren. „Door wapenbezitters de mogelijkheid te bieden dit ongestraft in te leveren, kunnen ook ouders bij hun kinderen aandringen om het strafbare bezit in te leveren. We zien dat het bezit van wapens een soort statussymbool is geworden. Dat moet worden teruggedrongen.”

In februari werd een dergelijk initiatief in Rotterdam gestart. In de Maasstad werden zestig echte vuurwapens, maar ook ’nepwapens’ als alarmpistolen en luchtdrukwapens en ruim zeshonderd kilo munitie afgegeven. De Partij van de Ouderen in Amsterdam stelde toen al vragen en pleitte voor het overnemen van een dergelijk initiatief. De VVD in Zuidoost riep hier na de geweldsgolf in de Bijlmer ook om. Vandaag schaart ook ChristenUnie-voorman Don Ceder zich hierachter. Hij stelt dat in elk stadsdeel inleverpunten moeten komen. „Het kan niet zo zijn dat iemand uit Zuidoost de halve stad door moet om een wapen in te leveren. Het moet laagdrempelig en toegankelijk zijn.”

Uit de antwoorden op de vragen van de Partij van de Ouderen blijkt dat de politie in Amsterdam in 2018 208 gevallen van vuurwapenbezit registreerde. In 2017 waren dat er 214. Het bezit van overige wapens lag in 2018 op 360 en in 2017 op 390. Dit zijn echter alleen de wapens die daadwerkelijk in beslag genomen zijn of waarover een melding is binnengekomen. Uit de beantwoording blijkt dat de driehoek van OM, politie en burgemeester nu bezig is met een ’verkenning’ van de randvoorwaarden en praktische uitwerking voor een wapeninleveractie in Amsterdam. Daarvoor komt onder andere ’een publiekscampagne’.