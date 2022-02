Premium Het beste van De Telegraaf

Kater ’Huus’ pakt trein Beverwijk en stapt uit in Zwijndrecht

Door Oscar Spaans

’Het is een ontzettende schootkat, je zit nog niet of hij ligt al bij je.’ Ⓒ Dirk-Jan Prins

Beverwijk - De verbazing was groot bij de Beverwijkse Margot Reesink toen haar vermiste kat in een opvangcentrum in Dordrecht bleek te zitten, zo’n honderd kilometer van huis. ,,Hij is afgevallen en heeft een wondje boven zijn linkeroog. Maar hij is tierig, er zit nog geluid in.’’