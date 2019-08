Polen komen om door ontploffing blindganger

Het bommenteam van de politie en het leger ontdekten tijdens een eerste onderzoek ter plekke nog meer gevaarlijk militair materiaal.

Zeker 500 meter rondom het landgoed in een dorp in de buurt van de stad Ostroleka, werd afgezet. Volgens berichten in de media zou een van de twee doden een hobbyverzamelaar van munitie zijn. In de regio vonden zware gevechten plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Pools-Russische Oorlog en de Tweede Wereldoorlog.