’Het is wat de gek ervoor geeft, maar ik blijf hier wonen’

Geld

Duizenden ’stenenmiljonairs’ erbij: vooral toename bij koophuizen buiten Randstad

Bijna 150.000 huiseigenaren zijn – in stenen althans – miljonair. Het aantal koopwoningen dat meer dan €1.000.000 waard is, is afgelopen jaar met liefst 69% gestegen, en in acht jaar tijd zo goed als vertienvoudigd. De kloof met goedkopere huizen wordt bovendien groter.