Steeds meer mensen wonen in een huis van een miljoen of meer: ’Het is een knotsgekke markt’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Josée Hulshof is trots op haar rijksmonument Villa de halve Maan (1916), een ontwerp van architect Chris Wegerif (1859-1920). „De waarde zit voor mij in heerlijk wonen in een monument. De gemeente stuurt jaarlijks een WOZ-waarde van tien procent erbij, maar ik blijf. Ik ga niet weg voor het geld.” Ⓒ Thijs Rooimans

HAREN/APELDOORN - Bewoners van het Groningse villadorp Haren rekenen woensdag mee. Huizen van een miljoen euro en meer nemen fors in aantal toe, blijkt uit landelijk cijferwerk. „Het is niet meer te bevatten”, klinkt het op straat. „Ons huis gaat ook wel over een miljoen.”