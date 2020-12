LIVE | Journalist die corona Wuhan onthulde jaren de cel in voor ’onrust stoken’

De Chinese burgerjournalist Zhang Zhan heeft vier jaar gevangenisstraf gekregen vanwege haar berichtgeving over de situatie in Wuhan tijdens het begin van de uitbraak van het coronavirus. Ze is veroordeeld vanwege „onrust stoken en provocatie”, stelt de rechtbank.

De voormalige advocaat trok tijdens het begin van de uitbraak van het toen nog onbekende virus naar Wuhan om de situatie daar vast te leggen. Ze deelde veel livebeelden via sociale media die daar vaak werden bekeken. Zo kwamen de autoriteiten haar op het spoor.

„Zhang was er kapot van”, aldus een van haar advocaten na het uitspreken van het vonnis door de rechter. Ook de moeder van de 37-jarige Zhang barstte in tranen uit. De activiste is in hongerstaking gegaan tegen haar vervolging en ze krijgt gedwongen voedsel toegediend via een neussonde. Volgens haar advocaten wil ze de hongerstaking volhouden „tot het bittere einde.”

De advocaten van Zhang zeggen dat haar gezondheid snel achteruit gaat. „Ze voelt zich mentaal uitgeput. Elke dag is een martelgang voor haar. Ze heeft zelfs hulp nodig om naar de wc te gaan.”

Tot dusver zijn er al acht klokkenluiders opgepakt en veroordeeld in China omdat ze kritiek uitten op de aanpak van het coronavirus van de regering. China klopt zichzelf op de borst vanwege de afhandeling van het virus. In het land worden nauwelijks nog besmettingen gemeld en hoewel de uitbraak daar begon, liggen het geregistreerde aantal besmettingen en doden flink lager dan in bijvoorbeeld Nederland. Er zouden bijna 87.000 mensen besmet zijn en het dodental ligt volgens de autoriteiten op 4634.

