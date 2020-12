LIVE | Onrust om koeling vaccins tijdens transport: mogelijk veel onbruikbare doses

Meerdere Duitse districten zullen geen gebruik maken van de coronavaccins van Pfizer en BioNTech die afgelopen weekend zijn gedistribueerd. De lokale overheden zijn bezorgd dat de vaccins tijdens transport niet voldoende gekoeld zijn gebleven.

„Er werd getwijfeld of de koeling de hele tijd voldoende is gebleven”, aldus Christian Meissner, lokaal bestuurder van het district Lichtenfels in Beieren. „BioNTech heeft gereageerd en gezegd dat het vaccin waarschijnlijk in orde is, maar waarschijnlijk in orde is niet genoeg”, zei Meissner, die eraan toevoegde dat de vaccins niet gebruikt zullen worden om het publieke vertrouwen in de vaccinatiecampagne niet te schaden.

Zondag maakte een woordvoerder van het district Lichtenfels bekend dat 1000 doses, bedoeld voor de Noord-Beierse regio’s Lichtenfels, Coburg, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth, en Wunsiedel, mogelijk onbruikbaar zijn geworden vanwege problemen met de koeling.

De vaccins van Pfizer en BioNTech moeten worden vervoerd en bewaard bij een temperatuur van min 70 graden. Het middel wordt nu verzonden in speciaal ontwikkelde verzenddozen met droogijs, waarin het middel tot vijftien dagen goed blijft.

In de vaccinatiecentra kan het vaccin ongeopend in de bezorgdozen of in gewone koelkasten tot vijf dagen worden bewaard bij 2 tot 8 graden. De feitelijke vaccinatie kan bij kamertemperatuur plaatsvinden. BioNTech meldde vorige week dat het de houdbaarheid van zijn vaccin makkelijker wil maken.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

VK: minder dan 200 vrachtwagens nog vast bij Franse grens

Belgische experts: tweede inenting uitstellen, meer immuniteit opbouwen

Burgerjournalist Zhang Zhan heeft vier jaar celstraf gekregen vanwege haar berichtgeving over de situatie in Wuhan tijdens het begin van de uitbraak

Eerste Vlaming (96) krijgt vaccin: ’Ik voel me 30 jaar jonger’

Saudi-Arabië heeft het volledige inreisverbod met een week verlengd

Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland voor de vierde dag op rij gedaald

Nederland wacht, terwijl de geoliede vaccinatie-machine in Duitsland al draait

Indonesië sluit vanaf 1 januari de grenzen voor buitenlandse reizigers uit angst voor mutaties

De vuurwerkshow in Sydney vindt dit jaar plaats zonder publiek langs de waterkant

In Zuid-Korea zijn de eerste gevallen van de besmettelijkere mutatie vastgesteld

Oostenrijkse skigebieden afgegrendeld na toestroom lokale toeristen

Immunoloog Anthony Fauci waarschuwt voor nieuwe coronagolf na kerst

Honderden Britse wintersporters ontvluchten Zwitserse quarantaine

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment/persoonlijk: