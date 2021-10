Politie Curaçao boos over docu ’de duistere kant van Curaçao’

Binnenland

Beelden getoond van verdachten van 20 autobranden in Ede

In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn dinsdag beelden getoond van drie jongemannen die verdacht worden auto’s in brand te hebben gestoken in Ede. In de Gelderse gemeente gingen vorige maand twintig auto’s in zes verschillende straten in de wijk Veldhuizen in vlammen op.