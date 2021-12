LIVE | Hacker die overheidswebsites platlegde voor de rechter: ’Het was een spel’

Hij werd door een arrestatieteam in zijn woning in de wijk Tuinzigt in Breda aangehouden. De getroffen websites werden destijds veel bezocht vanwege corona. Op de websites kunnen mensen post van de overheid openen over bijvoorbeeld toeslagen of belastingen. Maar ook informatie over noodverordeningen en andere spoedregelgeving die gelden wegens het coronavirus. De aangehouden man wordt formeel verdacht „van het belemmeren van vitale berichtgeving die noodzakelijk is voor de veiligheid.”

Bij een ddos-aanval worden websites bestookt met informatie, waardoor deze overbelast raken. Het komt regelmatig voor dat websites van bedrijven of overheden mikpunt zijn. In 2018 was DigiD, de dienst waarmee mensen kunnen inloggen op overheidssites, al eens doelwit. Over het motief van de hacker is niets bekend.

De vraag is waaróm hij de overheid-sites plat wilde leggen. Dinsdag verklaart de jongeman dat hij er niet bij nadacht. „De macht die je denkt te hebben. De fun. Het spel.”

