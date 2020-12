Politicus VS (41) overleden aan coronavirus

Na een dag in het ziekenhuis bedankte hij op Twitter zijn artsen. „Ik weet zeker dat ik met de zorg die ik hier krijg snel weer aan de beterende hand ben”, schreef hij. Korte tijd later verslechterde zijn toestand.

Letlow werd in december verkozen in het Huis van Afgevaardigden en had in januari geïnaugureerd moeten worden. Hij laat een vrouw en twee jonge kinderen achter. Gouverneur John Bel Edwards van Louisiana reageerde bedroefd op het nieuws over de dood van Letlow. Hij zei het vooral verschrikkelijk te vinden voor de nabestaanden.

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft haar medeleven richting de familie betuigd.

Niet eerder overleed volgens de krant The Washington Post zo'n hooggeplaatste Amerikaanse politicus aan de gevolgen van een coronabesmetting.

In de VS zijn volgens officiële cijfers zo'n 337.000 mensen overleden aan het coronavirus. Ook zijn bijna 20 miljoen besmettingen geregistreerd. Letlow is volgens The New York Times voor zover bekend de eerste gekozen functionaris van de federale overheid die bezwijkt aan het virus.