Leraren Gomarus moesten ook homoseksuele collega’s verklikken

De regel stond vastgelegd in een interne notitie uit 2016. Als een personeelslid na een gesprek met het bestuur nog steeds zou „volharden in zijn leefwijze of voornemen daartoe”, dan zou het bestuur overgaan tot een „oplossing van het dilemma” aldus de notitie. Bestuursvoorzitter Chris Flikweert zegt maandag tegen het AD dat er intussen een nieuwe document ligt voor „sociale veiligheid en seksuele diversiteit.”

Bekijk ook: OM onderzoekt scholen Gomarus wegens discriminatie om geaardheid

De scholengemeenschap met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel raakte in opspraak na berichtgeving door NRC over hoe kinderen gedwongen werden uit de kast te komen. In september maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het een onderzoek is gestart naar de scholengemeenschap, na aangifte door de Inspectie van het Onderwijs. Toen werd het bestaan van de interne notitie al bekendgemaakt, maar de inhoud nog niet.

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) zei toen de bevindingen van de inspectie „ernstig en zorgwekkend” te vinden. „Er zal op meerdere punten een forse inspanning van het bestuur en de leraren moeten volgen.”