Telegraaf-correspondent in quarantaine na bezoek Wuhan

Telegraaf-correspondent Cindy ging gewapend met mondkapjes, desinfecterende handgel en een doosje paracetamol naar het epidemiegebied.

„Hoe voelt u zich mevrouw?”, zo vraagt een medewerker van de buurtcommissie aan de telefoon. Hij belt twee keer per dag, een keer in de ochtend en een keer in de middag, in verband met mijn quarantaine. Ik ben namelijk in Wuhan, de stad waar het coronavirus als eerste uitbrak, geweest. Vandaag heeft hij mij nadrukkelijk verzocht mijn appartement in Peking niet meer te verlaten om mogelijke verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Voor uw en onze veiligheid.