Onderzoekscommissie Huis dagvaardt Trump om aanval Capitool

„Hij moet verantwoording afleggen voor zijn daden”, zei vertegenwoordiger Bennie Thompson, Democraat van Mississippi en voorzitter van de commissie, aan het einde van wat mogelijk de laatste openbare zitting van het panel was. „Hij moet verantwoording afleggen aan die politieagenten die hun leven en lichaam op het spel zetten om onze democratie te verdedigen.”

Hooggerechtshof verwerpt verzoek Trump over onderzoek documenten

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft donderdag een verzoek van voormalig president Donald Trump afgewezen om tussenbeide te komen in zijn strijd met het ministerie van Justitie over geheime documenten die de FBI in beslag nam tijdens een huiszoeking op Trumps landgoed Mar-a-Lago in Florida. Zijn advocaten hadden het hof verzocht een recente beslissing van een rechtbank te vernietigen. Zo hoopte Trump te voorkomen dat het Amerikaanse ministerie van Justitie de in beslag genomen documenten onderzoekt, of in ieder geval het onderzoek ernstig te vertragen.

De beslissing die Trump vernietigd wilde zien, stamt van 21 september. Toen bepaalde een hof van beroep, bestaande uit drie rechters, dat het Amerikaanse ministerie van Justitie door mag gaan met het onderzoek naar de meer dan 11.000 overheidsdocumenten die de FBI begin augustus bij Trump thuis aantrof. Eerder was dat onderzoek stilgelegd nadat een rechter oordeelde dat nog gewacht moest worden met het onderzoek totdat een onafhankelijke arbiter (special master) de kans had gekregen het bij de huiszoeking gevonden materiaal te beoordelen.

Het strafrechtelijk onderzoek naar Trump gaat onder meer over de vraag of er wederrechtelijk vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of er geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen.