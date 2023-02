FNV dreigt met nieuwe stakingen in het streekvervoer

„De werkgevers blijven halsstarrig weigeren om tot een goede cao met een leefbaar loon en minder werkdruk te komen. Zij zijn de enigen die de stakingen, die heel vervelend zijn voor de passagiers, kunnen voorkomen”, legt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag uit. De gesprekken tussen bonden en werkgevers zijn in een impasse geraakt. FNV en CNV riepen hun leden woensdag en vrijdag daarom ook al op het werk neer te leggen. Daardoor reden in diverse regio’s geen treinen en bussen. Op vrijdag ging het onder meer om treinen van Arriva op de Vechtdallijnen, in de Achterhoek en in Limburg. Ook waren bussen van Arriva in alle regio’s beperkt beschikbaar, meldde de vervoerder.

Buschauffeurs

De staking heeft betrekking op de cao in het streekvervoer die geldt voor zo’n 13.000 medewerkers, voornamelijk buschauffeurs. Werkgeversvereniging VWOV heeft al meerdere keren aangegeven niet te kunnen bieden wat de vakbonden eisen. Zo wil de FNV dat de salarissen met 16,9 procent worden verhoogd over een periode van een jaar. Het CNV eist 14 procent loonsverhoging over achttien maanden. Het bod van de VWOV komt neer op een loonstijging met 11 procent.

CNV-bestuurder Hanane Chikhi noemt het „waardeloos” dat de stakingen nodig zijn. „Maar de maat is echt vol. Er moet iets gebeuren aan het gejaag en gejakker in het openbaar vervoer. De werkdag hangt aan elkaar van even gauw achter het stuur wat eten, even snel koffie halen op de pauzeplek, gauw naar toilet. Als je op die manier je werk moet doen, is dat een ongezonde situatie. Het gevolg is een hoog ziekteverzuim.”

De VWOV laat via een woordvoerster weten dat de nieuwe stakingen niets veranderen aan het eerdere standpunt van de werkgevers. „Het dupeert reizigers en brengt niets. Werkgevers kunnen simpelweg niet voldoen aan de eisen”, aldus de zegsvrouw. Op het moment dat de vakbonden stoppen met staken en het versturen van ultimatums, wil de VWOV pas weer praten.