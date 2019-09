Medewerkers afvalbedrijf doen boekje open over ’chanterende’ wethouder Dijksma

Wethouder verkeer & vervoer, luchtkwaliteit en water, Sharon Dijksma in de Amsterdamse gemeenteraad. Ⓒ ANP

Amsterdam - Twee medewerkers van afvalverwerkingsbedrijf Beelen hebben in een schriftelijke verklaring bevestigd dat de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma in een gesprek met topman Wim Beelen heeft ‘gechanteerd’. Dat blijkt uit de ondertekende verklaring die in handen is van De Telegraaf.