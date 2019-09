Medewerkers afvalcentrale doen boekje open over ’chanterende’ wethouder Dijksma

Vanmorgen vertelde Wim Beelen aan raadsleden dat -als hij in de gemeenteraad van Amsterdam openheid van zaken zou geven over het Amsterdamse Afval Energiebedrijf (AEB)- dit consequenties zou hebben voor andere dossiers die bij de gemeente liggen. Hij voelde zicht hierdoor gechanteerd.

Beelen vertelde woensdagochtend aan de gemeenteraad dat wethouders Laurens Ivens (SP), Marieke van Doorninck (GroenLinks) en Sharon Dijksma (PvdA) maandag in de ruimte aanwezig waren. Ten tijde van dat gesprek werd door Dijksma op Beelen ’ingepraat’ om geen openheid van zaken te geven aan de gemeenteraad. Toen Beelen aangaf dat hij ’niets te verbergen heeft’, werd hij naar eigen zeggen door Dijksma gechanteerd. „Ze zei letterlijk: u heeft nog een heel aantal dossiers lopen in Amsterdam. Die gaan dan een stuk minder makkelijk.” Het gaat onder andere om vergunningsaanvragen.

Verklaring

De twee medewerkers die Beelen vergezelden tijdens het gesprek schrijven in ondertekende brief, die in handen is van De Telegraaf: „Naar aanleiding van de eerder vandaag gehouden Vergadering Bijeenkomst Afvalenergiebedrijf in het stadhuis te Amsterdam is door Wim Beelen onder meer openheid gegeven ten aanzien van het gesprek welke eerder in de week op maandag 16 september 2019 heeft plaatsgevonden met onder andere de wethouders Sharon Dijksma, Marieke van Doorninck en Laurens Ivens.

Hier heeft Wim Beelen onder andere aangegeven dat tijdens dit gesprek mevrouw Sharon Dijksma heeft opgemerkt dat het bedrijf Beelen meerdere files (dossiers, red.) heeft lopen in de stad Amsterdam welke - indien openheid van zaken wordt verstrekt door Beelen aan de raad ten aanzien van AEB - minder goed zouden lopen. Ondergetekenden zijn hierbij aanwezig geweest en bevestigen dat deze opmerking gemaakt is door mevrouw Sharon Dijksma.”

Gevoelige informatie

Wethouder Sharon Dijksma liet eerder via haar woordvoerder weten dat er afgelopen maandag inderdaad met de heer Beelen is gesproken. Degevraagd ontkent hij dat er sprake is van chantage en verwijst naar de eerdere verklaring die is afgegeven. „In dat gesprek heeft hij zijn plannen toegelicht. Daarbij is hem gevraagd om bedrijfsgevoelige informatie van AEB zelf niet in de openbaarheid te brengen, omdat dit de positie van AEB en de gemeente zou schaden. Dat de heer Beelen op verzoek van de raad, de raad van zijn eigen plannen op de hoogte wil stellen, is niet ter discussie gesteld.”

Mogelijk komt Dijksma later nog met een aanvullende verklaring, nu er ook een spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad over het onderwerp gaande is.