Indiase vrouw (24) trouwt met zichzelf

Dit huwelijk heeft voor haar een groot voordeel: ze hoeft haar huis niet te verlaten, aldus Bindu tegen de krant The Times of India. In India trekt een vrouw doorgaans na de bruiloft in bij de ouders van haar echtgenoot.

Aanvankelijk wilde Bindu dit weekend tijdens een groot Indiaas feest in een tempel het jawoord aan haarzelf geven, maar er ontstond ophef op sociale media over de bruiloft. Ook haar buren waren niet blij met het geplande feest, schrijft The Times of India.

Volgens een lokale politicus van de hindoe-nationalistische regeringspartij is trouwen met jezelf in strijd is met het hindoeïsme, schrijft weekblad India Today. Uiteindelijk vierde Bindu haar bruiloft in beperkte kring bij haar thuis in de deelstaat Gujarat.

„Trouwen met jezelf is een belofte om er voor jezelf te zijn en onvoorwaardelijk van jezelf te houden. Het is ook een daad waardoor men zichzelf accepteert”, aldus Bindu tegen India Today.