Honderden kilo’s cocaïne in lading mango’s Rotterdamse haven

De container waarin de drugs lagen was afkomstig uit Brazilië. De lading was, met tussenkomst van een bedrijf in Poeldijk, bestemd voor Duitsland. „Beide bedrijven hebben vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken”, aldus het Openbaar Ministerie in een verklaring.

Er zijn geen aanhoudingen verricht. De drugs zijn inmiddels vernietigd.