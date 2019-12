Indrukwekkende lichtjestocht voor Hoofddorper Tom

De herdenking, die startte op de plek waar de bijna-pensionado afgelopen maandag het leven verloor, begon met emotionele toespraken en een moment stilte. Naast de plek des onheils, waar een spontane herdenkingsplaats is ontstaan met bloemen en kaarsjes, sprak eerst de voorzitter van de wijkraad van Toolenburg. ,,Als we teruggaan naar afgelopen maandag voelen we allemaal hetzelfde”, sprak ze. ,,Onmacht en verdriet. En nu rest ons niets dan stilte.” Vervolgens nam predikant Coen Wessels het woord, die vooral opriep om de lichtjestocht ‘geen stille tocht te laten zijn’. ,,Laten we lopen zoals de kinderen lopen met Sint Maarten. Vrij en veilig, met de lampionnetjes in het donker, omdat dat gewoon moet kunnen.”

Ⓒ Michel van Bergen

Maandagavond werd de 64-jarige Tom tijdens een roofmoord doodgestoken. Hij ging iets voor negen uur pinnen en raakte tijdens een worsteling levensgevaarlijk gewond. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Twee verdachten namen daarop de benen. Aanvankelijk werd een 16-jarige jongen opgepakt. Die mocht later gaan. Momenteel zitten twee 15-jarige jongens vast. De roofmoord zorgt voor geschokte reacties in Hoofddorp. De verbijstering over leeftijd van de jonge verdachten is minstens zo groot.

’Het is walgelijk’

,,Dat je zo jong bent en al tot zoiets in staat bent”, zegt de 38-jarige Sophie, die het slachtoffer ‘vaag kende’, met een trillende stem. ,,Zo jong en dan al zo verziekt. Wat had zo’n overval op kunnen leveren: een paar honderd euro? Dat kan toch nooit de waarde zijn van een mensenleven.” Ze vloekt even. ,,Ik heb er geen woorden voor. Het is walgelijk.”

Ⓒ Michel van Bergen

Tijdens de tocht, die iets langer dan is en half uur duurde, liepen Hoofddorpers en andere geïnteresseerden langs huizen met lichtjes in de tuin. Daar was door de predikant om gevraagd. Een man, die 66 jaar oud is, staat achter zijn tuinhek met vochtige ogen te kijken naar de stoet die voorbijtrekt. ,,Dat dit nodig is hé”, bromt hij. ,,Een familie verwoest, en dan zo vlak voor kerst. Het is vreselijk.”

Familie van Tom steunt tocht

De familie van het Tom was niet zelf aanwezig bij de tocht, maar laat via de predikant weten de tocht, die spontaan is ontstaan na een idee van een wijkbewoner, te steunen.