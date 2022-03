Oorlog in Oekraïne Donderdag 10 maart LIVE | Oekraïense minister: geen resultaat bij gesprek met Rusland

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov en zijn Turkse collega Mevlut Cavusoglu. Ⓒ ANP / EPA

Op dag 15 van de Russische invasie in Oekraïne wordt donderdag in het Turkse Antalya het eerste topoverleg gehouden sinds het begin van de oorlog waar echt iets van verwacht wordt. De Russische en Oekraïense ministers van Buitenlandse Zaken zitten er rond de tafel. De Turkse overheid zegt te hopen op een „keerpunt”, maar zeker na de bombardementen op een kinderziekenhuis is dat verre van zeker. De luchtaanval woensdag op het kinderziekenhuis in de Zuid-Oekraïense stad Marioepol is volgens president Volodimir Zelenski „het ultieme bewijs van genocide.” Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.