Donderdag 10 maart LIVE | Witte Huis: Rusland zou chemische wapens kunnen gebruiken

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / AFP

Op dag 15 van de Russische invasie in Oekraine belt de Amerikaanse president Joe Biden met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de oorlog in Oekraïne te bespreken. Erdogan probeert te bemiddelen in het conflict tussen Kiev en Moskou. De luchtaanval woensdag op het kinderziekenhuis in de Zuid-Oekraïense stad Marioepol is volgens president Volodimir Zelenski „het ultieme bewijs van genocide.” Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.