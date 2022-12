Brits ziekenhuis wil patiënten fijne kerst wensen: stuurt per ongeluk bericht dat ze kanker hebben

Volgens Britse media zouden honderden mensen het foute sms’je ontvangen hebben. Soms tot grote schok van familieleden. Tot overmaat van ramp was het ziekenhuis onbereikbaar voor de vele geschokte ontvangers. Pas na een half uur kwam er een vervolgberichtje: „Onze diepe excuses voor de enorme fout en alsnog een fijne kerst.”

Patiënten die het foute berichtje ontvangen zijn woest. Op sociale media laten zij weten te hebben staan janken van de ’enorme schok’. Het feit dat het ziekenhuis na het versturen van het berichtje niet te bereiken was, was ook voor veel mensen niet te verteren. Een van hen was zelfs recentelijk getest op longkanker. Pas toen hij met gierende banden naar het ziekenhuis was gereden, kon men hem vertellen dat het berichtje een fout was en zijn test gelukkig negatief was.