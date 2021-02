Protestgroep Viruswaarheid wraakt hof in avondklokproces, rechter schorst zitting

Viruswaarheid heeft het gerechtshof in Den Haag gewraakt in het proces over de avondklok. Jurist Jeroen Pols van de protestgroep noemde de rechter vooringenomen omdat hij niet het woord kreeg van haar. De voorzitter was onverbiddelijk en dreigde Pols uit de zaal te laten zetten toen hij bleef protesteren tegen de gang van zaken.

Volg het verdere verloop van de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman

De zaak over het al dan niet handhaven van de avondklok was dinsdagmiddag kort na 16.00 uur begonnen, maar kon vrijwel direct weer geschorst worden. Hoe het nu verder gaat, is onduidelijk.

De rechter besloot eerder dinsdag in kort geding dat de avondklok van tafel moet, de overheid ging daar direct tegen in het verweer. In een zogeheten schorsingsincident vraagt de overheid aan de rechter de avondklok te handhaven tot er een hoger beroep in de zaak is geweest. Dat zou volgens de planning aanstaande vrijdag dienen. Het is de vraag of de wraking die planning op losse schroeven zet. Het hof had de bedoeling dinsdag nog te beslissen of het vonnis van de rechter wordt opgeschort of niet.

Protestgroep Viruswaarheid had een kort geding aangespannen tegen de omstreden avondklok. Pols maakte dinsdag aan het begin van de zitting bezwaar tegen de planning van het hoger beroep, zoals de voorzitter van het hof die uiteenzette. Pols vindt dat er met die planning veel te weinig tijd is om de zaak goed voor te bereiden. Volgens het hof moet het hoger beroep "met turbospoed" worden behandeld, gezien de belangen die er spelen.