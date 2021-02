Protestgroep wraakt hof in avondklokproces, rechter schorst zitting

Volg het verdere verloop van de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman of via onze live-stream.

De zaak over het al dan niet handhaven van de avondklok was dinsdagmiddag kort na 16.00 uur begonnen, maar kon vrijwel direct weer geschorst worden. Het hof Den Haag gaat dinsdag nog een wrakingskamer samenstellen. Dat zal „binnen afzienbare tijd” gebeuren, maar wanneer en hoe laat is niet duidelijk. De landsadvocaat vroeg om spoed, hij wil dat het hele proces is afgerond voor 21.00 uur, het tijdstip dat de avondklok in zou moeten gaan.

Pols vindt dat het hof dermate veel spoed achter de zaak zet, dat daaruit alleen al vooringenomenheid blijkt. „Dat is een oordeel”, aldus Pols. Dat het hof hem het woord ontnam omdat alleen de advocaat van Viruswaarheid zou mogen spreken, vond hij evenmin acceptabel. „U vindt dat ik mijn mond moet houden. Dat staat nergens in de wet”, aldus Pols.

Verkeerde naam

De voorzitter van het hof noemde de protestgroep per abuis ook nog eens Viruswaanzin, in plaats van Viruswaarheid. Ook dat vindt Pols een reden te wraken.

De kans dat het wrakingsverzoek van Viruswaarheid kans van slagen heeft is statistisch klein. Wrakingsverzoeken worden maar weinig gehonoreerd, wijzen cijfers uit van de Raad voor de rechtspraak.

De voorzitter van het gewraakte hof zei tegen het hof dat zij betwist dat zij vooringenomen zou zijn geweest. „Ik probeer juist zo zorgvuldig mogelijk naar een zaak te kijken, zoals ik naar alle zaken kijk.”

De rechter besloot eerder dinsdag in kort geding dat de avondklok van tafel moet, de overheid ging daar direct tegen in verweer. In een zogeheten schorsingsincident vraagt de overheid aan de rechter de avondklok te handhaven tot er een hoger beroep in de zaak is geweest. Dat zou volgens de planning aanstaande vrijdag dienen. Het is de vraag of de wraking die planning op losse schroeven zet. Het hof had de bedoeling dinsdag nog te beslissen of het vonnis van de rechter wordt opgeschort of niet.

Protestgroep Viruswaarheid had een kort geding aangespannen tegen de omstreden avondklok. Pols maakte dinsdag aan het begin van de zitting bezwaar tegen de planning van het hoger beroep, zoals de voorzitter van het hof die uiteenzette. Pols vindt dat er met die planning veel te weinig tijd is om de zaak goed voor te bereiden. Volgens het hof moet het hoger beroep „met turbospoed” worden behandeld, gezien de belangen die er spelen.

Verslaggever Saskia Belleman is in de rechtszaal.