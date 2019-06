Hausse aan geweld Londen: hoogzwangere vrouw 64e dode in 2019

Volgens Britse media heet het slachtoffer Kellymary Fauvrelle. Ze deelde in februari nog een echofoto van het kind op Facebook. „We kunnen niet wachten om je te zien”, schreef ze bij de echo.

Hausse aan geweldsdelicten

De Britse premier Theresa May verweert zich regelmatig tegen beschuldigingen dat bezuinigingen op het politiebudget en op de sociale voorzieningen hebben bijgedragen aan de hausse geweldsdelicten met messen. Volgens de officiële statistieken waren er in 2018 in Engeland en Wales 285 steekpartijen met dodelijke afloop. Dat is een record in de ruim 70 jaar dat deze gegevens worden bijgehouden.

Alleen in Londen werden in 2019 volgens Britse media al 64 moorden gepleegd.

Schok

De Londense politiek reageert geschokt. „Geweld tegen vrouwen hoort niet thuis in onze stad. De gruwelijke moorden tonen het enorme probleem aan waarmee we in ons land kampen”, aldus burgemeester Sadiq Khan. „Onze gedachten gaan uit naar het onschuldige kind.”

Een buurtbewoner zag hoe de vrouw na de steekpartij naar buiten kwam en op straat in elkaar zakte. „We hoorden gegil en toen waren er opeens overal politie en ambulances.”