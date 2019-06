Hoogzwangere vrouw doodgestoken in Londen

De vrouw werd met steekwonden gevonden in een woning aan Raymead Avenue in Londen. Ⓒ Google Streetview

LONDEN - Een vrouw van 26 die acht maanden zwanger was, is zaterdag in het zuiden van Londen doodgestoken. Hulpverleners brachten haar baby op de plaats des onheils ter wereld. Het kind is volgens de politie ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. Een 37-jarige man is gearresteerd als moordverdachte.