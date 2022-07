Komst nieuw aanmeldcentrum kan juridisch afgedwongen worden

Het kabinet kondigde woensdag aan dat een nieuw aanmeldcentrum, om het centrum in Ter Apel deels te ontlasten, in Bant komt te staan, in de gemeente Noordoostpolder. „De succesvolle realisatie van de beoogde locatie valt of staat met de bereidheid van de gemeente”, voegde staatssecretaris Eric van der Burg daar meteen aan toe.

Tekst gaat verder onder de video. Video: veel mensen hebben zorgen over de komst van een nieuw aanmeldcentrum in Bant.

De gemeenteraad van Noordoostpolder zal zich nu moeten buigen over de komst van zo’n centrum, maar de gemeente zelf heeft aangegeven het „niet wenselijk” te vinden als er een locatie bij komt in Noordoostpolder.

Toch is dwang nog „echt prematuur”, zegt het ministerie. Alle stappen die het kabinet neemt zijn „gericht op goed overleg met de gemeente.” Dat is „veruit het beste” voor iedereen, meent het departement.