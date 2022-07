Raad Noordoostpolder wil antwoorden van COA over aanmeldcentrum

Het COA informeerde de politiek in Noordoostpolder woensdagavond in een besloten bijeenkomst over de voorgenomen komst van een tweede aanmeldcentrum bij Bant, om het overvolle centrum in Ter Apel te ontlasten. Noordoostpolder werd woensdagmorgen verrast door dit nieuws en is er niet blij mee. De gemeente is er ook niet over te spreken dat de provincie Flevoland het COA attent heeft gemaakt op een vrijkomende kavel van een boerderij in Luttelgeest, zonder de gemeente daarover in te lichten.

Tekst gaat verder onder de video. Video: veel mensen hebben zorgen over de komst van een nieuw aanmeldcentrum in Bant.

Volgens Noordoostpolder zal het COA een informatieavond voor omwonenden organiseren. „We hebben al een asielzoekerscentrum voor 1000 mensen pal naast de plek waar het aanmeldcentrum zou moeten komen. We hebben inwoners en ondernemers in het verleden beloofd dat de huidige locatie van het azc niet zou worden uitgebreid en daar willen we ons aan houden”, aldus burgemeester Roger de Groot.

Het is nog niet bekend op welke termijn de informatieavond of een raadsvergadering zal plaatshebben. Volgende week vrijdag begint de zomervakantie in de regio Noord-Nederland, waar Flevoland bij hoort. Noordoostpolder wil een „zorgvuldig en goed doorlopen proces” om tot een besluit te komen. In het uiterste geval zou het kabinet Noordoostpolder kunnen dwingen, maar dat is nu niet aan de orde, aldus een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag.