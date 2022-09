Hogere vliegtaks is sector te gortig: ’Voor passagiers nog ongunstiger dan gedacht’

Geld

Kofferchaos leidt tot meer claims bij verzekeraar

De chaotische bagageafhandeling op Schiphol deze zomer heeft geleid tot meer claims bij Ohra, zo meldt de verzekeraar. Beschadigde bagage vormt dit jaar 21% van alle schadeclaims, terwijl dit 15% was in 2021 en 19% in 2019. Bianca Knispel, ceo van Ohra: „Als reisverzekeraar hebben we jarenlange erva...