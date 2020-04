Hogere straf voor coronahoester in hoger beroep

Op veel plekken in het land ontstond een run op coffeeshops, zoals hier in Groningen. Ⓒ Persbureau Meter

DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 28-jarige Walter K. maandag veroordeeld tot in totaal vier maanden cel, voor het in het gezicht hoesten van mensen en het bespugen van een politieagent en hen te bedreigen met besmetting met het coronavirus. Het hof strafte hoger dan de politierechter eerder, omdat het een signaal wil afgeven aan de man en aan de samenleving: dit soort gedrag is in deze tijd „volstrekt onacceptabel.”