Man kalkt ’Jezus redt’ langs A15 en moet 18 uur de cel in

Een waar kat-en-muisspel ligt ten grondslag aan de gebeurtenissen. Op een kast bij de afslag Gorinchem is jaren geleden door een van de volgelingen van Van Ooijen de tekst ’Jezus redt’ aangebracht. Al talloze keren ontdekte hij dat de eerste twee letters onleesbaar waren gemaakt en er ’zus redt’ te lezen was. „Ik heb geen idee wie dit doet en waarom”, aldus Van Ooijen, die er vervolgens altijd voor zorgt dat ’Je’ opnieuw wordt aangebracht.

Zaterdagavond ging hij op pad om het volgens hem vernielde kunstwerk langs de snelweg bij de afrit te herstellen. „Plotseling stond er politie achter mij en werd ik beschuldigd van het vernielen van een Rijkseigendom. Maar als ik zie hoeveel graffiti in Nederland is aangebracht, verkeerde ik in de veronderstelling dat dit is toegestaan.”

Van Ooijen is al eerder aangehouden voor het illegaal plakken van verkiezingsposters voor Jezus Leeft. De partij doet volgende maand opnieuw mee met de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Hij moet in april voor de politierechter verschijnen. Mogelijk krijgt hij ook nog een boete voor het overtreden van de avondklok. „In het proces-verbaal staat dat ik om 21.10 uur werd aangehouden. Maar het was om vijf voor negen, want ik wilde op tijd thuis zijn. Zo proberen ze me nog een extra straf aan te smeren.”