Komiek maakt grap over Chinees leger en krijgt boete van twee miljoen euro

Li Haoshi maakte de grap afgelopen weekend tijdens een optreden in het Century Theater in Peking. Daar vertelde de man hoe hij twee straathonden had geadopteerd nadat hij was verhuisd naar Shanghai, en hoe hij een van die honden op een dag een eekhoorn had zien achtervolgen. Dat beeld deed hem naar verluidt denken aan de volgende acht woorden: „Goed werk, in staat om veldslagen te winnen.”

Dat kan voor een Europees publiek klinken als een matige mop, maar voor Chinese toehoorders is dat een erg duidelijke zinspeling op een bekend motto over het Chinese Bevrijdingsleger. De Chinese president Xi Jinping sprak die woorden voor het eerst uit in 2013, in een toespraak over de kwaliteiten die het leger moet bezitten, en werd sindsdien regelmatig gebruikt bij officiële gelegenheden en in de staatsmedia.

Superboete

Dat het stadsbestuur van Peking niet kon lachen om de grap van Li is dan ook een understatement: de komiek kreeg een boete van omgerekend 1,94 miljoen euro opgelegd. „Dit optreden bevatte een complot dat neerkwam op een ernstige belediging van het Volksbevrijdingsleger, en heeft een slechte sociale invloed”, klonk het. „We zullen nooit toestaan dat een bedrijf of individu moedwillig het glorieuze imago van het Volksbevrijdingsleger besmeurt op een podium in de hoofdstad, we zullen nooit toestaan dat de diepe gevoelens van het volk voor onze soldaten gekwetst worden, en we zullen nooit toestaan dat ernstige onderwerpen gebruikt worden voor entertainment.”

Ook de politie van Peking heeft een onderzoek geopend naar Li, die volgens een mededeling „het leger ernstig heeft beledigd en een kwalijke sociale impact heeft. Er zal geen laster aan de waardigheid van het militaire personeel toegestaan worden.”

Excuses

Li verontschuldigde zich inmiddels op Weibo, het Chinese equivalent van Facebook, voor zijn grap. “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op mij, en annuleer al mijn optredens zodat ik hier diep over kan nadenken en mezelf kan heropvoeden”, klonk het.

China heeft al langer strenge censuurwetten over allerlei onderwerpen – van het decolleté van vrouwen tot kritiek op de Communistische Partij – die sinds het aantreden van president Xi alleen nog maar strikter zijn geworden. In 2021 werd nog een wet goedgekeurd die alle beledigingen aan het adres van militair personeel strafbaar maakte.